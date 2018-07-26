«АвтоВАЗ» надеется вложить в дело остаток долга Ростеху

Тольятти, Самарская область, , 14:55 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» рассчитывает договориться с госкорпорацией «Ростех» о списании 21 млрд рублей беспроцентных займов. Это следует из отчета компании за первое полугодие 2018 года по МСФО.

Автопроизводитель ведет переговоры о привлечении различных источников финансирования для операционной и инвестиционной деятельности. В числе таковых указаны оставшаяся часть беспроцентных займов от Ростеха и подписание дополнительных соглашений о долгосрочных кредитах.

В первом полугодии Ростех списал «АвтоВАЗу» беспроцентный займ на 30,7 млрд рублей с погашением в 2031 году.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-май 2018 года экспортные продажи «АвтоВАЗа» выросли на 64%. В целом с января по июнь автогигант реализовал почти 170 тыс. автомобилей, что на 21,1% больше, чем за тот же период 2017 года.

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