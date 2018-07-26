Проценты по долгам частной фирме Ростов Великий отдаст городской землей

Ярославль, , 14:49 — REGNUM Муниципальные земли в городе Ростове Ярославской области будут изъяты из казны в пользу кредитора — ООО «Яртехстрой». Решение, позволяющее сделать это принял арбитражный суд области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конфликт между коммерческой фирмой и властями тянется с 2008 года, когда фирма выиграла контракт на строительство автодорог, тротуаров и подъездных путей за счет средств федеральной программы. Исполнение контракта вызвало разного рода претензии и взыскание средств за выполненные работы перешло в судебные инстанции. В результате взаимных претензий Ростов остался должен ООО «Яртехстрой» 106 миллионов рублей. Кроме того, в 2014 году арбитражный суд Ярославской области обязал администрацию Ростова выплатить проценты за пользование чужими деньгами в размере 26 млн рублей. Но даже по судебным решениям взыскать эти деньги не удалось, так как в бюджете средств на это не предусмотрено.

И тогда истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с городского поселения город Ростов долга за счет казны в порядке субсидиарной ответственности. То есть администрация обязана расплатиться теперь не только деньгами, но и имуществом, которое находится в казне. При этом продать, например, здание администрации или компьютеры чиновников, нельзя.

«У нас находится в собственности только то имущество, которое нам необходимо для осуществления полномочий, а его продавать нельзя. Но у нас есть земельные участки, которые можно передать судебных приставам для реализации в счет погашения долга. Но земельных участков, что у нас есть, не хватит для погашения процента по долгу», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник правового управления администрации Ростов Марианна Фролова.

Администрация за последние 8 лет сумела погасить лишь частицы долга ‑ и сейчас она должна 24 миллиона рублей по процентам и 104 миллиона основного долга. В администрации задолжавшего города не знают, как выплатить долг. Весь бюджет города на этот год — 138 миллионов рублей, а задолженность перед частным предприятием — 128 миллионов рублей.

Сейчас администрация собирается закладывать на следующий год в бюджете сумму для погашения долгов, но вряд ли она будет большой. При этом долг продолжает расти. Арбитражный суд Ярославской области решил продолжить начисление процентов на сумму задолженности до момента фактического исполнения обязательства с применением ставки рефинансирования ЦБ РФ — 8,25%.

Попытки арестовать принадлежащие городу здание дома культуры не увенчались успехом — продать его оказалось невозможно по действующему законодательству.

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