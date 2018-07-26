В Бурятии решается судьба остановившего работу завода

Улан-Удэ, , 14:44 — REGNUM Власти Бурятии решили провести совещание по ситуации на заводе «Улан-Удэстальмост», который на днях остановил производство из-за долгов перед энергетиками.

В правительстве Бурятии ИА REGNUM сегодня, 26 июля, сообщили, что совещание, на которое приглашены собственник предприятия Туфан Садыгов и руководство энергокомпании, глава региона Алексей Цыденов проведёт на следующей неделе. На встрече стороны должны будут выработать план по стабилизации работы предприятия.

«Переговорил с гендиректором «Читаэнергосбыт» Алексеем Гончаровым и гендиректором «МРСК Сибири» Виталием Ивановым, чтобы завод не отключали. На следующей неделе на территории завода проведём совещание с участием акционеров и энергетиков, как стабилизировать работу предприятия», — прокомментировал Алексей Цыденов.

Завод «Улан-Удэстальмост» приостановил работу несколько дней назад. Причина — задолженность по электроэнергии. Из-за сложившейся ситуации без электроэнергии и воды остались жители близлежащих посёлков. Тем временем власти региона сообщают, что работа по исправлению ситуации ведётся. В частности, 24 июля на совещании в правительстве республики «МРСК-Сибири» и «Улан-Удэстальмост» договорились об обеспечении электроснабжения предприятия.

Добавим, информацию о сумме задолженности предприятия, а также о количестве жителей посёлков, которых коснулось отключение электроэнергии и воды, в правительстве Бурятии ИА REGNUM пообещали уточнить позже.

Однако, как сообщил «Информ Полис online», долги предприятия перед энергетиками перевалили за 40 млн рублей. А из-за обесточенной котельной перестали работать насосы, подающие горячую воду в микрорайоны «Зелёный» и «Солнечный». В итоге без воды на неопределённый срок остались несколько тысяч человек.

Бурятское информагентство уточняет, что проблемы у завода начались в апреле 2018 года, когда рабочие взбунтовались из-за долгов по зарплате. Обстановка стабилизировалась после вмешательства властей, но в июне работники вновь отказались приступать к своим обязанностям из-за задержки зарплат.

Несколько месяцев назад завод выкупил московский холдинг «Волгомост», однако нерешённые проблемы пока остаются.