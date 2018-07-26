Госдума обратится к Центробанку по поводу удорожания ОСАГО

Москва, , 14:35 — REGNUM Депутаты поручили комитету Госдумы по финансовому рынку обратиться к Центробанку РФ в связи с удорожанием полисов обязательного автострахования (ОСАГО), передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

С проектом протокольного поручения к Госдуме обратился член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР). В частности, отмечает он, депутатам необходимо обратиться к ЦБ в связи с появившейся информацией о намерении регулятора изменить базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО, что приведет к росту стоимость полисов.

В связи с этим депутаты поручили профильному комитету запросить у ЦБ и Российского союза автостраховщиков информацию о расходовании средств, которые, по статистике Центробанка, остались у страховщиков за период 2005—2017 годов. В общей сложности у страховщиков за это время скопился 241 млрд рублей, напоминает автор поручения.

Большинство депутатов поддержало такое предложение.