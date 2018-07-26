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В ближайшие 20 лет спрос на пилотов самолётов возрастёт до 790 тыс. человек

Экономика

Это в два раза больше, чем на сегодняшний день

Чикаго, США, 26 июля 2018, 14:32 — REGNUM  В ближайшие два десятилетия ожидаемый двукратный рост глобального парка гражданских самолётов, а также рекордно высокий спрос на воздушные перевозки и снижение предложений на рынке труда приведут к росту мирового спроса на пилотов самолётов. Такие данные в своём прогнозе представила компания Boeing.

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Согласно опубликованному исследованию, потребность рынка в авиационных специалистах составит 790 тыс. человек. Это в два раза превышает текущую рабочую силу и отражает наиболее существенный спрос за девятилетнюю историю подготовки прогноза. При этом потребность в инженерно-техническом персонале снизится с 648 тыс. до 622 тыс. человек, прежде всего, за счёт увеличения интервалов технического обслуживания новых воздушных судов.

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По подсчётам специалистов компании в сегментах деловой авиации и гражданского вертолётостроения в общей сложности дополнительно потребуется 155 тыс. пилотов и 132 тыс. техников. Кроме того, потребуется 32 тыс. новых бортпроводников.

Как отметил вице-президент по обучению и консалтингу подразделения Boeing Global Services Кит Купер, «несмотря на значительный рост, мировой рост авиаперевозок, авиационная отрасль продолжает сталкиваться с проблемой нехватки авиационных специалистов». В ближайшей перспективе, по его словам, это может привести к глобальному дефициту кадров.

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