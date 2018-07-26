Казахстан поднялся на 71-е место в рейтинге эффективности логистики

Астана, 26 июля 2018, 14:33 — REGNUM Казахстан поднялся на шесть позиций в рейтинге стран по индексу эффективности логистики, заняв 71-е место, сообщили 26 июля в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.
По данному показателю Казахстан опередил Россию (75-е место), Узбекистан (99-е место), Белоруссию (103-е место), Киргизию (108-е место), Грузию и другие страны.
На повышение эффективности логистики повлияло несколько факторов, в том числе реализация крупных инфраструктурных проектов. Лидерами рейтинга стали Германия, Швеция, Бельгия и Япония.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне Казахстан и Китай подписали соглашение о создании инвестиционного фонда, целевой размер которого составит $500 млн. Средства будут направлены на различные проекты, в том числе на развитие инфраструктуры и логистики.
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