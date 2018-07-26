Автозаводы Петербурга и Ленобласти ушли на каникулы

Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM У автомобильных заводов Санкт-Петербурга и Ленинградской области начались летние каникулы, во время которых выпуск автомобилей будет остановлен. У некоторых летний простой продлятся дольше обычного.

Как сообщает 26 июля «КоммерсантЪ», автозавод корпорации Toyota будет отдыхать три недели, коллективный отпуск на предприятии продлится до 13 августа включительно. Во время остановки конвейера отремонтируют оборудование.

Петербургские заводы Hyundai и Nissan также закрылись на каникулы. Южнокорейский завод начал отдых 16 июля и возобновит работу 30 июля, а завод японской марки остановился 23 июля и снова оживёт 13 августа.

Также приостановлено производство на предприятии Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область). Но каникулы здесь продлятся заметно дольше, чем у других, — российский завод американской автомобильной компании возобновит выпуск машин лишь 20 августа.

«К запланированному ранее оплачиваемому отпуску, который закончится 27 июля, добавятся три недели простоя предприятия до 19 августа», — отмечает источник.

Как полагают наблюдатели, это является следствием высокой конкуренции на рынке, затрудняющей реализацию автомобилей Focus b Mondeo, выпускаемых в Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, производство легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2018 года выросло на 8%, по сравнению с тем же периодом 2017 года. Лидерство в петербургском автопроме удерживает завод Hyundai — на него приходится 66% от общего объема производства машин в Петербурге. Toyota имеет долю в 18%, Nissan — 16%. Доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства автомобилей составляет 23,8%.

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