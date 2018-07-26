На Украине решили строить транспортно-пересадочные узлы

Киев, , 14:06 — REGNUM В украинских городах начнут строить крупные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, сообщает 26 июля «112 Украина».

По его словам, ТПУ планируется размещать на окраине либо на въезде в крупные города. Также возле аэропортов, портов и вокзалов будут созданы отдельные ТПУ. Проектироваться узлы будут с таким расчетом, чтобы время пересадки не превышало 10 минут.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявлял, что до 2022 года «Укравтодор» соединит транспортными узлами все областные центры Украины, а также отремонтирует дороги федерального значения.

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