Курганцы не торопятся устанавливать границы своих земельных участков

Курган, , 14:50 — REGNUM В Курганской области менее половины земельных участков имеют установленные границы (межевание). Всего в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтено 537,5 тысяч земельных участков, из которых границы имеют — 239 тысяч, что составляет 45% из общего числа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Межевание не является обязательной процедурой, напомнили в ведомстве. Однако границы участка — это гарантия исключения земельных споров с владельцами соседних земель. Межевание позволяет беспрепятственно размещать объекты капитального строительства, оплачивать налог исходя из реальной площади земельного участка.

Также в курганском Росреестре напоминают, что целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» правительства России предусматривает, что к концу 2019 года доля отмежёванных земельных участков должна достичь 60%. Зауралье в данном аспекте пока в отстающих.

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