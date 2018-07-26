ГД ратифицировала соглашение о приграничном сотрудничестве РФ и Финляндии

Москва, , 14:04 — REGNUM Соглашение о финансировании программы приграничного сотрудничества РФ с Финляндией в 2014—2020 году Госдума ратифицировала на пленарном заседании 26 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ был подписан в Москве в декабре 2016 года. Речь идет о программе приграничного сотрудничества «Карелия», направленной на решение общих вызовов приграничных территорий, отмечают в правительстве РФ. Так, обе страны будут реализовывать совместные проекты на территории республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу и Оулу. В правительстве отмечают, что такой формат работы будет выгоден для РФ, поскольку он будет способствовать социальному и экономическому развитию Карелии.

Общий бюджет программу составляет 43,002 млн евро. Из них РФ внесла 10,75 млн евро, такой же объем средств должно внести Минэкономики Финляндии, а остальная часть финансирования ложится на Евросоюз.

При этом, согласно документу, 90% стоимости проекта будет финансироваться из бюджета программы, поэтому в законе РФ появится уточнение доступа иностранных лиц к системе госзакупок. При этом эти нормы не коснутся предоставления национальных преференций для развития местного потенциала по договорам более 20 тыс. евро.