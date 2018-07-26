Четверг, 26 Июля 2018 года
15:41:50 МСК

ГД ратифицировала соглашение о приграничном сотрудничестве РФ и Финляндии

Экономика

До 2020 года

ГД ратифицировала соглашение о приграничном сотрудничестве РФ и Финляндии
dr.eros
Российско-финская граница

Москва, 26 июля 2018, 14:04 — REGNUM  Соглашение о финансировании программы приграничного сотрудничества РФ с Финляндией в 2014—2020 году Госдума ратифицировала на пленарном заседании 26 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ был подписан в Москве в декабре 2016 года. Речь идет о программе приграничного сотрудничества «Карелия», направленной на решение общих вызовов приграничных территорий, отмечают в правительстве РФ. Так, обе страны будут реализовывать совместные проекты на территории республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу и Оулу. В правительстве отмечают, что такой формат работы будет выгоден для РФ, поскольку он будет способствовать социальному и экономическому развитию Карелии.

Общий бюджет программу составляет 43,002 млн евро. Из них РФ внесла 10,75 млн евро, такой же объем средств должно внести Минэкономики Финляндии, а остальная часть финансирования ложится на Евросоюз.

При этом, согласно документу, 90% стоимости проекта будет финансироваться из бюджета программы, поэтому в законе РФ появится уточнение доступа иностранных лиц к системе госзакупок. При этом эти нормы не коснутся предоставления национальных преференций для развития местного потенциала по договорам более 20 тыс. евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приграничное сотрудничество на Северо-Западе РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить