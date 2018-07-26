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Узбекистан и Белоруссия будут производить лекарства для больных раком

Экономика

Препараты будут производиться в Узбекистане

Узбекистан и Белоруссия будут производить лекарства для больных раком
DarkoStojanovic
Лаборатория

Ташкент, 26 июля 2018, 14:07 — REGNUM  На встрече министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова с генеральным директором белорусского холдинга «Белфармпром» достигнуто соглашение о производстве в Узбекистане препаратов для лечения онкологических заболеваний и изделия для гемодиализа. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Стороны также достигли соглашения о сотрудничестве высших медицинских образовательных учреждений и специализированных научно-практических медицинских центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне представители профильных ведомств Узбекистана и Белоруссии подписали профильную дорожную карту по созданию совместного фармацевтического производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия и Узбекистан планируют создать фармацевтическое производство

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Фармацевтика и фармакология
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