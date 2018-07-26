Узбекистан и Белоруссия будут производить лекарства для больных раком

Ташкент, , 14:07 — REGNUM На встрече министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова с генеральным директором белорусского холдинга «Белфармпром» достигнуто соглашение о производстве в Узбекистане препаратов для лечения онкологических заболеваний и изделия для гемодиализа. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Стороны также достигли соглашения о сотрудничестве высших медицинских образовательных учреждений и специализированных научно-практических медицинских центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне представители профильных ведомств Узбекистана и Белоруссии подписали профильную дорожную карту по созданию совместного фармацевтического производства.

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