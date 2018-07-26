Гордость Украины — собрать 30% новой модели мусоровоза: обзор авторынка

Андрей Стеценко, , 18:22 — REGNUM

Импорт

Продолжается грандиозный скандал, в который умудрилась вляпаться компания «Порше-Украина». Напомним, у примерно 2800 автомобилей Volkswagen была отозвана украинская регистрация из-за того, что на рынок Украины поступили автомобили, предназначенные для продажи в Мексике (из-за разницы в экологических стандартах стоимость этих автомобилей оказалась крайне соблазнительной). В компании ещё уверены, что им удастся выйти сухими из воды и собираются добиться их повторной регистрации.

Суммарная стоимость импорта автомобилей в январе-июне достигла 985 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба. В тройке лидеров — Япония (171,5 млн долл.), Германия (163,4 млн долл.), США (138,6 млн долл.). На эти страны приходится почти 48% импорта в стоимостном выражении. Отметим, что год назад третье место занимала Франция. США подвинули её исключительно за счёт ввоза б/у автомобилей.

Украина также продаёт автомобили другим странам, однако крайне мало — всего на 3,9 млн долл за I полугодие.

Продажи

Ввоз «евроблях» (старые автомобили из Европы, которые попадают на Украину по обходной схеме без уплаты налогов и сборов) всё больше лишает заработков официальных импортёров новых автомобилей. После роста рынка в 2016—2017 гг. статистика фиксирует падение первичных регистраций. Так, в июне на Украине было продано всего 6,5 тыс. новых автомобилей (-5,4% к июню прошлого года), тогда как ещё 8,8 тыс. автомобилей — «евробляхи». Это почти в 2 раза больше, чем в июне прошлого года, и на 14% больше, чем в мае 2018 г. В топ-5 автобрендов на рынке Украины (новые автомобили) в июне вошли: Toyota (745 шт., +3 шт. к июню 2017), Renault (673 шт., — 9%), Skoda (513 шт., — 7%), KIA (454 шт., — 9,6%), Volkswagen (436 шт, +10%).

А вот в среде «авто-секондхэнда» распределение несколько иное: Volkswagen (1353 шт.), Renault (1280 шт.), Skoda (855 шт.), Ford (603 шт.), Nissan (495 шт.).

Всего же с начала года на Украину ввезли 41,8 тыс. автомобилей с пробегом, что на 83% превышает аналогичный показатель прошлого года. Новые автомобили уступают — всего 39,5 тыс. шт. В начале года эксперты прогнозировали авторынку рост на 20−25%, однако уже очевидно, что этот прогноз придётся пересмотреть. В минус продажи, возможно, и не уйдут, однако и на рост рассчитывать уже не следует: в январе-июне продажи выросли всего на 7% и динамика говорит о том, что во II полугодии вряд ли удастся выйти даже на этот скромный результат. Автомобили с пробегом будут теснить новую технику и дальше. Когда в 2016 году их импорт только стартовал, они занимали исключительно низкий ценовой сегмент. Однако тенденции меняются. В конце июня АИС AutoTrade открыл салон по продаже премиальных автомобилей с пробегом. Mercedes S-класса, Lexus, Infiniti — разве что Rolls Royce пока не предлагают. По желанию специалисты салона установят на автомобиль даже газобалонное оборудование.

Итоги полугодия демонстрируют, что, несмотря на уход продаж в более экономный сегмент, украинцы по прежнему любят кроссоверы. Среди трёх наиболее популярных моделей на рынке в 2018 году сразу 2 относятся к этому типу кузова. На первом Renault Duster (1450 шт.), на втором — Toyota RAV-4 (1382 шт.). И на третьем — Audi A3 (1355 шт.).

Продажи коммерческих автомобилей, в отличие от легковых, растут — 1241 шт. в июне и 6,4 тыс. шт в январе-июне. Рост к прошлому году, соответственно 38% и 24%. Пятёрка лидеров рынка выглядит так: Renault (1174 шт., +19% к аналогичному периоду прошлого года), Citroen (588 шт., рост в 3,5 раза), Fiat (573 шт., +3%), Ford (555 шт., +28%), МАЗ (503 шт., +64%). Резкий рост продаж у МАЗ объясняется тем, что год назад он не сразу успел подстроиться под введение на Украине Евро-6, из-за чего в I полугодии продажи белорусского бренда просели.

Продажа мотоциклов на Украине в январе-июне достигла почти 8800 шт. (+70,5% к аппг). Особенно активными покупатели были в мае-июне, когда импортёры фиксировали двукратный рост продаж в сравнении с прошлым годом. При этом, в отличие от автомобильного рынка, сегмент мотоциклов с пробегом пока не особо популярен у покупателей

Производство

Сообщений пресс-служб по итогам июня 2018 года обнаружить не удалось, однако, судя по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, дела в целом неважные:

«У нас сегодня «Еврокар» [крупноузловая сборка автомобилей Scoda, до последнего времени — единственный оставшийся производитель легковых автомобилей на Украине — ред. ] стоит, прекрасное предприятие», — говорил глава правительства 13 июля во время традиционного часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Производителей электромобилей заманить на Украину пока не удаётся, но производство обычных автомобилей всё-таки может появиться.

UA.News сообщает о том, что компания Renault рассматривает возможность локализации на Украине сборки ряда своих моделей. В украинском представительстве Renault факт переговоров подтвердили, уточнив, что пока что они находятся на начальном этапе и даже о предварительных результатах говорить слишком рано. С другой стороны, достаточно уверенно можно говорить, что сборки электромобилей Renault на Украине точно не будет. Стратегия компании предусматривает размещение передовых технологий и производств, прежде всего, во Франции. Т. е. максимум, на что сможет рассчитывать Украина — крупноузловая сборка наиболее популярных на Украине моделей Renault. По такому же принципу на Закарпатье работает сборочное производство чешской Scoda.

Пока Renault только примеряется, группа компаний АИС презентует новую модель коммунального автомобиля украинского производства. Ради справедливости отметим, что украинский он лишь частично, поскольку производится на шасси МАЗ «Корнет» — украинский только кузов и спецоборудование:

«Уровень локализации производства нового мусоровоза превышает 30%», — с гордостью сообщают о нём украинские СМИ.

В Чернигове очень ждут прихода Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd (разработка, производство и продажа электрических двухслойных конденсаторов и ультраконденсаторов). «Черниговский автозавод» и представители китайской компании обсуждают совместный проект — выпуск электробусов на базе украинского предприятия.

Электромобили

В I полугодии украинцы купили 3596 электромобилей, что почти на 1 тыс. шт. больше, чем за весь прошлый год. Такие данные опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Вероятно, министр что-то напутал, поскольку за 5 месяцев было зарегистрировано только 2114 шт. А вот ассоциация «Укравтопром» говорит о 1915 шт., зарегистрированных за I полугодие. В общем с учётом электромобилей на Украине что-то не в порядке.

Зато ясно, что украинцы по прежнему отдают предпочтение б/у электромобилям. Их доля среди зарегистрированных в этом году — 85% (тут и далее — цифры «Укравтопрома», у Омеляна какие-то слишком уже невероятные данные). А среди них, в свою очередь, самым популярным остаётся NISSAN Leaf — 1282 шт., т. е. почти 67% регистраций этого года. Нужно отметить, что популярность этой модели имеет устойчивую тенденцию к снижению: когда-то 9 из 10 регистраций приходилось на NISSAN Leaf. Далее следуют BMW i3 (129 шт.), TESLA Model S (95 шт.), Mercedes-Benz B Electric Drive (57 шт.), SMART Fortwo (50 шт).

Журналисты отмечают, что полная отмена налогов на импорт электромобилей повлияла на их ввоз довольно избирательно. Скажем, новых электромобилей стали ввозить даже меньше (-20%), что отразилось и на регистрациях — 175 шт. в I полугодии этого года и 219 шт. за тот же период прошлого года. Эти данные приводит портал «Автоконсалтинг», у которого также своя статистика по регистрациям, отличающаяся как от данных Омеляна, так и от информации «Укравтопрома, — 2007 шт.

Между тем глава Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Арсений Абдураимов опасается, что налоговые льготы на будущий год могут и не продлить, что ещё больше обвалит импорт новых электромобилей:

«31 декабря 2018 года заканчивается срок, когда мы не платили НДС и ввозную пошлину. Если мы начнем платить НДС, то +20% к цене снова сделают электромобили недоступными. Если на сегодня мы видим, что уже и Hyundai Ioniq у официалов хорошо продается, и Renault, то если НДС вернут, то мы потеряем официальный ввоз новых электромобилей. Мы будем иметь рынок-помойку электромобилей со всего мира 5−10 летнего возраста, которые здесь будут шаманить, доделывать, переделывать. И у нас не будет ни своего производства, ни официального ввоза. Будем донашивать секонд-хенд», — заявил он в комментарии для Autonews.ua.

К 2030 году все паркинги на Украине собираются оснастить зарядными станциями для электромобилей — министерство регионального строительства собирается поменять государственные строительные нормы.

«…Может быть и такое, что к 2025 году электромобили вытеснят другой транспорт. Может, в каком-то году вообще запретят бензиновые или дизельные авто. Соответственно, паркинги должны быть готовы к этому раньше», — обосновывает это стремление замминистра Лев Парцхаладзе в комментарии порталу ЦТС.

Первое предприятие по производству комплектующих для электромобилей на Украине может открыться уже в конце сентября. Однако пока это не аккумуляторы. Sumitomo Electric Bordnetze (сотрудничает с Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche, Bentley) строит в Хмельницком первую очередь завода, производящего высоковольтную вязку для электромобилей разных марок. Инвестиции довольно скромны — 6 млн евро, что наводит на мысль, что это не только первая очередь, но, скорее, даже — пробный камень. Японские производители уже имеют подобные предприятия на Украине (японская же Fujikura построила уже 3 завода), там выпускаются комплектующие для европейского авторынка. Однако для электромобилей Украина пока что ничего не производила.

В свою очередь, Владимир Омелян утверждает, что продолжает вести переговоры с BYD (крупный производитель литий-ионных батарей для электромобилей и электроавтобусов). Подробности этих переговоров неизвестны, за исключением того, что министерству вроде бы удалось уговорить представителей компании посетить Украину и ознакомиться с условиями на месте. Ранее мы сообщали, что Омелян не зря проявляет такое повышенное внимание именно к аккумуляторам. Дело в том, что, по информации украинских журналистов, месторождения лития на Украине перешли под контроль структурам, приближённым к окружению нынешнего президента Украины Петра Порошенко. И приход такого гиганта как BYD дал бы гарантированный сбыт компаниям, отхватившим эти месторождения. Но это ещё когда будет, а вот строительство новой фабрики BYD начала ещё в конце июня. Правда, в Китае, а не на Украине.

Министерство инфраструктуры вслед за частным энергохолдингом Рината Ахметова «ДТЭК-Энерго» собирается развивать на Украине сеть суперчарджеров (быстрых заправок для электромобилей).

«В этом году частная компания [ДТЭК-Энерго, мы писали об этом проекте в двух последних обзорах авторынка — ред.] запускает суперчарджеры — электрические заправки с мощностью от 50 киловатт. Мы хотим совместно с еще одной государственной компанией в этом году начать, а в следующем году завершить установку суперчарджеров, но с большей мощностью — 100−150 киловатт на каждую зарядку, чтобы украинцы не боялись выезжать за город, а могли спокойно путешествовать», — сообщил Омелян в эфире «5 канала».

«Евробляхи»

Начиная с июля, владельцев «евроблях» подстерегает новая напасть: патрульная полиция получила доступ к базе «Инспектор-2006», в которой содержится информация по сроку пребывания таких автомобилей на Украине. Напомним, что сейчас на Украине реализованы две основные схемы ввоза «евроблях»:

— с оформлением доверенности от иностранного владельца (подставного) — позволяет автомобилю находиться в стране в режиме временного ввоза до года;

— ввезённые для личного пользования. В этом случае закон предписывает оформить украинскую регистрацию в течение 2-х месяцев.

Благодаря базе патрульные смогут проверять срок ввоза и выписывать штрафы. Более того, пойманного на нарушении сроков ввоза водителя внесут в базу «Рубеж», что позволит автоматически выявлять его автомобиль в потоке с помощью средств видеофиксации. Новые правила сильно возмутили владельцев автомобилей на европейских номерах. О доступе патрульной полиции к базе «Инспектор-2006» стало известно 5 июля. А уже 11-го «евробляхеры» устроили масштабную акцию протеста в Киеве, заблокировав движение в центре города и в особенности в правительственном квартале (грозили перекрыть трассы в направлении аэропортов, однако до этого не дошло).

Реакция на это последовала в тот же день:

«Я только что говорила с членами комитета, мы написали письмо председателю парламента Андрею Парубию о том, что все члены комитета требуют включения в повестку дня на завтра этих проектов законов и рассмотрение их по существу в первом чтении. Мне кажется, что мы не имеем права уйти на каникулы без рассмотрения этих законопроектов», — рассказала в эфире телеканала «112.Украина» председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Обещание не помогло: протесты продолжились и на следующий день и даже обострились: водители стали вести себя агрессивнее, их оппоненты (обычные водители и представители власти) — тоже.

Последние нередко прорывали оцепление силой, были зафиксированы наезды, полиция открыла два уголовных производства и задержала двух участников протеста. Это довольно много: после «евромайдана» полиция старается максимально дистанцироваться от протестующих. Но и политикам тоже досталось: некоторым из них повредили автомобили, а героя «евромайдана», депутата-казака Михаила Гаврилюка и вовсе «уронили» на тротуар, потоптавшись по нему ногами: возмущённые автовладельцы в грубой форме посоветовали ему вернуться в сессионный зал и голосовать.

В итоге то ли протесты помогли, то ли депутаты действительно не хотели уйти на каникулы с «хвостами», но 13 июля законопроекты по «евробляхам» всё-таки проголосовали. За 5-летний автомобиль с объёмом двигателя 1000 куб. см (бензин) придётся заплатить 250 евро. Актуальная ставка — почти 1100 евро. При этом законопроект разрешает ввозить автомобили, выпущенные даже 15 лет назад (акциз в данном случае будет втрое выше — 750 евро), тогда как по действующему законодательству их вообще нельзя легально поставить на учёт. В правительстве уже жалуются, что такие послабления приведут к снижению поступлений в бюджет на 2 млрд евро ежегодно.

Впрочем, всё это по итогам первого чтения, т. е. до осени текст проголосованных законопроектов может сильно измениться. По крайней мере в этом уверен глава Всеукраинской ассоциации автоимпортёров Олег Назаренко.

«…Евробляхо-бизнесмены» завозят на Украину около 40 тысяч «блях» [период не уточнялся — ред.] и зарабатывают на схемах 40−60 млн евро в месяц. А теперь полистайте литовский сайт по регистрации фирм. И сделаете удивительные открытия. Найдете информацию о литовских фирмах, собственниками которых являются известные украинцы. На этих фирмах зарегистрировано по 500−1500 авто, но количество сотрудников — ноль!!! Выгодно ли этим украинцам (владельцам этих фирм) снижение налогов? Однозначно нет! Так для кого этот спектакль? На словах требуют снижения налогов, а в реалиях хотят сохранить «статус-кво», — анализирует ситуацию специалист.

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