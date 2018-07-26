Китай и Белоруссия расширяют специализацию совместного технополиса

Минск, , 13:51 — REGNUM Производство препаратов и лекарств, принадлежащих к нетрадиционной китайской медицине, в ближайшее время будет налажено на Борисовском заводе медпрепаратов в Белоруссии, сообщает 26 июля Синьхуа со ссылкой на генерального директора предприятия Виталия Дереша.

Предприятие для этого с участием Пекинской фармацевтической корпорации планируется построить в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», расположенном вблизи аэропорта Минска.

Обсуждение деталей сотрудничества по производству препаратов из натурального сырья, которые планируется распространять в Белоруссии и поставлять на экспорт, по словам Виталия Дереша, состоится в Пекине.