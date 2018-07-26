Чёрный металлик: из бюджета Дивеево на автомобиль потратят 1,42 млн рублей

с. Дивеево, Нижегородская область, , 13:45 — REGNUM Из бюджета Дивеевского муниципального района Нижегородской области планируется приобрести служебный автомобиль 2018-го года выпуска с начальной ценой 1,42 млн рублей. При этом дефицит консолидированного бюджета района утверждён в размере 3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Легковой транспорт закупается для нужд казённого учреждения «Центр хозяйственного обслуживания», аукцион назначен на 13 августа 2018 года. Победитель должен произвести поставку в село Дивеево в течении 15 календарных дней с момента заключения контракта.

В техническом задании отмечается, что автомобиль должен быть цвета «чёрный металлик», иметь объём двигателя не менее 1998 куб. см, 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей на панели приборов, подогрев передних сидений, аудиосистему c поддержкой CD/MP3/WMA и быть TOYOTA Camry или «эквивалентом».

По данным ЕГРЮЛ, МКУ «Центр хозяйственного обслуживания», выступающее заказчиком, создано администрацией района в январе 2017 года. Основной вид деятельности — административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации. Директор — Елена Кузяева.

Отметим, консолидированный бюджет Дивеевского района на 2018 год утверждён со следующими параметрами: доходы — 716 млн рублей, расходы — 719 млн рублей при дефиците 3 млн рублей.

Напомним, ранее администрация Вазьянского сельсовета Спасского района Нижегородской области объявила о планах приобрести автомобиль марки «Шевроле Нива» комплектации «GL» или его эквивалент. Начальная цена аукциона составила свыше 741,7 тыс. рублей, он пройдёт 6 августа.

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