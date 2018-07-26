Четверг, 26 Июля 2018 года
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Свердловским аграриям возместят подорожание топлива

Экономика

Из федерального бюджета направят 63 094 600 рублей

Свердловским аграриям возместят подорожание топлива
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Трактор в поле

Екатеринбург, 26 июля 2018, 13:39 — REGNUM  Свердловские аграрии получат компенсацию в связи ростом цен на горюче-смазочные материалы. Всего по России распределят 5 млрд рублей, из них Средний Урал получит 63 094 600.

Проект распоряжения правительства России уже готов. 24 июля депутаты Госдумы его рассмотрели и поддержали.

Как отмечают в областном Заксобрании, в 2018 году регион получил из Москвы 159,9 млн рублей. Вместе с областным софинансированием размер субсидий достигнет 462,2 млн рублей. Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина отмечает: деньги на софинансирование заложены и будут оперативно выделены сразу после получения денег из Москвы.

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