Свердловским аграриям возместят подорожание топлива

Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM Свердловские аграрии получат компенсацию в связи ростом цен на горюче-смазочные материалы. Всего по России распределят 5 млрд рублей, из них Средний Урал получит 63 094 600.

Проект распоряжения правительства России уже готов. 24 июля депутаты Госдумы его рассмотрели и поддержали.

Как отмечают в областном Заксобрании, в 2018 году регион получил из Москвы 159,9 млн рублей. Вместе с областным софинансированием размер субсидий достигнет 462,2 млн рублей. Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина отмечает: деньги на софинансирование заложены и будут оперативно выделены сразу после получения денег из Москвы.