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На Хмельницкой АЭС построят новые энергоблоки

Экономика

Правительство Украины настаивает, чтобы российские реакторные установки не использовались при строительстве

На Хмельницкой АЭС построят новые энергоблоки
Валерий1970
Хмельницкая АЭС. Первый энергоблок

Киев, 26 июля 2018, 13:04 — REGNUM  Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС одобрило правительство Украины, сообщает 26 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, планируется построить энергоблоки №3 и №4 стоимостью 72,34 млрд гривен ($2,72 млрд) и мощностью 2,2 тыс. МВт. Строительство реакторов займет семь лет. Работать над масштабным проектом будет госкомпания «Энергоатом». Также правительство Украины указало, что при строительстве не должны использоваться российские реакторные установки.

Отмечается, что 10% от стоимости строительства пойдет на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего рядом со станцией.

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Напомним, ранее на Ровенской АЭС энергоблок №3 перевели на работу в сверхпроектном периоде. Планируется, что энергоблок будет работать еще 19 лет.

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Атомная энергетика
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