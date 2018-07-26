Брянская область получит 70 млн рублей из-за роста цен на ГСМ

Москва, , 12:55 — REGNUM Правительство РФ выделит Брянской области 70,6 млн рублей в качестве компенсации расходов, связанных с ростом цен на горюче-смазочные материалы, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект распоряжения правительства. 24 июля документ одобрила Госдума.

Всего правительство распределило между регионами 5 млрд рублей. Эти деньги пойдут регионам на компенсации расходов на поддержку сельскохозяйственных предприятий в связи с ростом цен на бензин.

Отметим, что в июне Брянск оказался в числе лидеров по росту цен на бензин. За полгода (июнь 2018 года к декабрю 2017 года) бензин в среднем подорожал на 13%, а дизельное топливо — на 15,4%.