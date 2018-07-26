Тверской кластер круизного туризма стал приоритетным проектом: Руденя

Тверь, , 12:50 — REGNUM «Кластеру круизного туризма и отдыха «Волжское море» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области. Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое 25 июля провел губернатор Игорь Руденя. Таким образом, проект получил основания для включения в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019−2025 годы», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Очень важно, чтобы этот проект был реализован. Это туристическая привлекательность Тверского региона, создание новых рабочих мест для наших жителей, а также увеличение потока туристов в регион», — отметил Игорь Руденя.

Напомним, что в мае этого года, по итогам заседания рабочей группы по проведению экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в перечень мероприятий проекта ФЦП, инвестиционный проект Тверской области занял первое место среди 69 проектов: он набрал 90 баллов.

В случае, если проект будет включен в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019−2025 годы», регион сможет получить из федерального бюджета не менее 1,4 млрд рублей (при региональном софинансировании) — на развитие круизного туризма в регионе.

Ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха планируется сделать уникальный туристический транспортно-пересадочный узел на территории проекта «Завидово»: он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Аналогов ему в России на данный момент не существует. Кроме того, в Завидово планируется создать комплекс для всесезонного отдыха с аквапарком и гостиницами. В планах — построить арочный пешеходный мост через реку Дойбица, завершить реконструкцию дороги на подъезде к посёлку Шоша, обустроить водозаборный узел с двумя скважинами и станцией водоподготовки для водоснабжения объектов кластера «Волжское море». В Кимрах запланирована реконструкция причала, набережной, а также улицы Московской, с ее деревянной архитектурой стиля модерн. В Калязине — реконструкция дорог к основным достопримечательностям, в Весьегонске — создание новых мест туристического показа. В Конаково запланирована реконструкция причала и набережной Волги, в Твери — строительство пешеходного моста через реку Тьмака.

Всего инвестпроект «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Реализация проекта, считают в правительстве региона, должна привлечь туристов в бассейн Верхней Волги. Ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам реализации проекта оцениваются в сумму не менее 300 млн рублей.