«С вопиющими фактами сталкиваемся»: в Чувашии перепроверят траты на дороги

Чебоксары, , 12:44 — REGNUM В Чувашии проверят затраты на капитальный ремонт дорог, которые планируется отремонтировать в ближайшие три года. Причиной стала трёхкратная разница в стоимости. Соответствующее поручение дано «экономической службе» и минстрою республики по итогам заседания правительства, где были рассмотрены предлагаемые изменения в распределение «дорожных» средств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минтранс Чувашии внёс на рассмотрение правительства проект постановления, предусматривающий изменения в распределении средств республиканского бюджета «на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них». Речь идёт о 2018−2020 годах.

По словам министра транспорта Владимира Иванова, «на этот год мы добавляем сумму 34 млн» рублей. Дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт участка дороги «Чебоксары — Сурское» в Порецком районе протяжённостью 1,5 км, на завершение ремонта ряда дорог в Батыревском и Марпосадском районах.

Всего в 2018—2020 годы в Чувашии на ремонт и содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения из республиканского бюджета планируется направить 2,365 млрд рублей, в том числе в 2018 году — 592,3 млн рублей, в 2019 году — 730,43 млн рублей, в 2020 году — 1,042 млрд рублей. Отметим, дороги ремонтируются в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Напомним, в 2018 году дорожный фонд Чувашии превысил 5 млрд рублей.

В ходе обсуждения глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался у министра, почему «в 2019 году и 2020 году, если взять стоимость капитального ремонта и ремонта дорог 1 км, то в 3−4 раза выше получается, чем в 2018 году».

"Михаил Васильевич, у нас на 2018, 2019, 2020 годы отторгована часть объектов. По другим объектам нет ещё распределения. Я посмотрю, такого быть не может», — сказал Владимир Иванов, ссылаясь на удешевление «на 18−19% в этом году стоимости инертных материалов».

«Я сейчас смотрю проект документа по цифрам. Любой человек может посчитать. Поделите и получается: в 2020 году капитальный ремонт или ремонт 1 км — в четыре раза разница. Если заложены завышенные цифры в каких-то сметах, то это надо пресекать. Качество, качество инертных материалов, качество работ — всё должно быть на достойном, высочайшем уровне. Другого не дано здесь. Услышали? Экономическую службу тоже прошу проверить. Минстрой, вы там экспертизу проводите всех эти проектов, сегодня мы, конечно, с вопиющими фактами тоже сталкиваемся в реальной жизни. Хотя в команде минстроя вроде бы вакансий нет, все работают, все на работу ходят. И, к сожалению, мы сталкиваемся…» — Михаил Игнатьев, в чьём голосе звучало раздражение, возмущение и недоумение, так и не смог подобрать подходящего слова.

«Вообще для меня отдельные моменты непонятны. Это отдельно потом обсудим», — оборвал дискуссию глава Чувашии.

Согласно проекту документа, на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2018 году распределяется 47,655 млн рублей на капремонт 6,4 км (по простым арифметическим подсчётам, 1 км обходится в 7,44 млн рублей), в 2019 году — 39,538 млн рублей на ремонт 5 км (7,9 млн рублей), в 2020 году — 457,746 млн рублей на ремонт 16,25 км (28,1 рублей). В результате в 2020 году разница в затратах на 1 км по сравнению с 2018-2019 годами — четырёхкратная.

По проекту, в 2020 году наибольшие средства планируется направить на капитальный ремонт дорог «Аниш» в Урмарском районе (178,2 млн рублей, 6,44 км), «Цивильск — Ульяновск» — Ачакасы — Янгорчино — «Вурнары — Убеево — Красноармейское» (161,6 млн рублей, 8,31 км).

Отметим, что сами дорожники с осторожностью говорят о стоимости затрат на ремонт и строительство дорог. В 2011 году бывший глава минстроя Чувашии Александр Гончаров заявлял, что строительство 1 км дороги может обойтись и в 30 млн рублей, и в 8−9 млн рублей, всё «зависит от конкретных условий». К примеру, на тот момент при строительстве участка дороги в Марпосадском районе нужно было «построить водопропускные трубы, пройти глубокие овраги, сделать большие насыпи», что требует больше вложений. И данная проблема, по словам Гончарова, актуальна для многих сельских населённых пунктов, так как многие из них расположены по берегам глубоких оврагов.

«Наверное, нужно внедрять и новые технологии, чтобы удешевлять работу. Но дороги всегда будут дорогими, это будет дорогое удовольствие. Тем более если учесть, что у нас, в Чувашии, нет своего сырья, кроме песка», — сказал Гончаров.

Читайте также: Глава Минстроя Чувашии о качестве дорог: Это дорогое удовольствие