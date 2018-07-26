Китайский нефтяной гигант CNPC вложит $22,3 млрд в развитие Синьцзяна

Урумчи, Китай, , 12:44 — REGNUM Китайская национальная нефтяная корпорация CNPC инвестирует 150 млрд юаней (около $22,3 млрд) в Синьцзян-Уйгурский автономный район до 2020 года с целью развития нефтегазовой сферы и борьбы с бедностью, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Инвестиции пойдут на освоение нефтегазовых ресурсов, а также строительство перерабатывающих предприятий, создание инфраструктуры продажи, хранения и транспортировки сырья и готовых продуктов. Кроме того, деньги пойдут на развитие промышленности с целью увеличения достатка бедных районов, отметил председатель совета правления корпорации Ван Илинь во время пресс-конференции в Урумчи.

По его словам, CNPC уже имеет 15 дочерних предприятий в Синьцзяне, а регион стал важнейшей нефтегазовой производственной базой.

Напомним, что за последние пять лет множество различных компаний, принадлежащих CNPC инвестировали 224,7 млрд юаней в Синьцзян и создали более 6,2 тыс. рабочих мест. Около 240 млн юаней пошли на помощь в борьбе с бедностью в шести уездах автономного района.