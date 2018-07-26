Четверг, 26 Июля 2018 года
13:47:37 МСК

Китайский нефтяной гигант CNPC вложит $22,3 млрд в развитие Синьцзяна

Экономика

CNPC уже имеет 15 дочерних предприятий в Синьцзяне, а регион стал важнейшей нефтегазовой производственной базой

Китайский нефтяной гигант CNPC вложит $22,3 млрд в развитие Синьцзяна
Нефть

Урумчи, Китай, 26 июля 2018, 12:44 — REGNUM  Китайская национальная нефтяная корпорация CNPC инвестирует 150 млрд юаней (около $22,3 млрд) в Синьцзян-Уйгурский автономный район до 2020 года с целью развития нефтегазовой сферы и борьбы с бедностью, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Инвестиции пойдут на освоение нефтегазовых ресурсов, а также строительство перерабатывающих предприятий, создание инфраструктуры продажи, хранения и транспортировки сырья и готовых продуктов. Кроме того, деньги пойдут на развитие промышленности с целью увеличения достатка бедных районов, отметил председатель совета правления корпорации Ван Илинь во время пресс-конференции в Урумчи.

По его словам, CNPC уже имеет 15 дочерних предприятий в Синьцзяне, а регион стал важнейшей нефтегазовой производственной базой.

Напомним, что за последние пять лет множество различных компаний, принадлежащих CNPC инвестировали 224,7 млрд юаней в Синьцзян и создали более 6,2 тыс. рабочих мест. Около 240 млн юаней пошли на помощь в борьбе с бедностью в шести уездах автономного района.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить