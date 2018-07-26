С начала года Крым принял более 3 млн туристов

Симферополь, , 12:43 — REGNUM За прошедший период 2018 года Крым посетили почти 3,3 млн туристов. Об этом 26 июля на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По данным на 25 июля, полуостров принял 3 млн 281 тыс. 600 туристов. За тот же период 2017 года поток туристов был на 25% меньше.

В среднем санаторно-курортные и гостиничные комплексы Крыма заполнены на 80%. В ряде районов показатель приближается к 100%, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму надеются на повышение туристической привлекательности региона за счет обнуления НДС на авиаперелёты. Кроме того, власти полуострова обещают откорректировать дорожное движение — устранить проблему с заторами на трассе Симферополь — Керчь в районе Феодосии.

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