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Мост через Керченский пролив поможет сделать Крым круглогодичным курортом

Экономика

Местные власти обещают приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу

Мост через Керченский пролив поможет сделать Крым круглогодичным курортом
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Приморская трасса

Симферополь, 26 июля 2018, 12:37 — REGNUM  После запуска железнодорожного сообщения с материковой частью России, Крымский полуостров сможет стать круглогодичным курортом. Такое мнение 26 июля на пресс-конференции в Симферополе высказал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей Черняк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наша задача — сделать так, чтобы курорты полуострова работали круглый год. И выполнить мы её сможем после полноценного запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года Крым посетило на 800 с лишним тысяч туристов больше, чем в 2017 году — 3 миллиона 281 тысяча человек, при этом по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало 1 миллион 139 тысяч автомобилей.

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Туризм в Крыму
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