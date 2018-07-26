Ипотека в РФ по-прежнему недоступна для 80% населения – экономист

Москва, , 12:30 — REGNUM Ипотечное кредитование в России расширяется, и процентная ставка снижается, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Это уже не тот ужас, который был пять шесть лет назад, но нужно понимать две фундаментальные вещи, — отметил Делягин. — Во-первых, повышение доступности ипотечного кредитования сочетается с абсолютной нищетой огромной массы людей. Это (ипотека — прим. ИА REGNUM ) стало более доступно для среднего класса, но по-прежнему недоступно для 80% населения».

Во-вторых, как считает Делягин, в силу разрушения экономики российским правительством у людей резко повышается чувство неопределённости.

«Ещё 10 лет назад, даже в условиях кризиса конца 2008 и начала 2009 годов, люди имели какое-то представление о своей жизни в будущем, — добавил экономист. — Сейчас они понимают только одно — дальше будет только хуже, когда всё это сорвётся в тартарары, в новый 1991 или новый 1992 год. Это неизбежно при таком руководстве. Ипотечный кредит в такой ситуации оказывается сверхрискованным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд создает потенциал для накопления существенных рисков для экономики. Об этом журналистам заявил зампред Банка России Василий Поздышев.

«Мы видим, что объёмы эти растут, и мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд, — сказал Поздышев. — Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков».

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