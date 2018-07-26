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Число туристов в Крыму за год выросло на 800 тыс. человек

Экономика

Средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов приближается к 80%

Число туристов в Крыму за год выросло на 800 тыс. человек
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Ай-Петри

Симферополь, 26 июля 2018, 12:23 — REGNUM  С января 2018 года Крым посетили на 800 с лишним тысяч туристов больше, чем в 2017 году — 3 миллиона 281 тысяча человек, при этом по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало 1 миллион 139 тысяч автомобилей. Об этом 26 июля на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Поток в Крым насчитывает более 619 тысяч автомобилей, в том числе 6,5 тысячи автобусов. Средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов приближается к 80%», — добавил министр, отметив, что казна полуострова пополнилась на 1 млрд 170 млн рублей в виде налогов.

По его словам, в Феодосии, Судаке, Евпатории, Большой Алуште, Черноморском районе и Саках отели и гостиницы заполнены почти полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля крымский парламент одобрил перенос курортного сбора на 2019 год в связи с датой открытия моста через Керченский пролив, а также подготовки администрирования налогового эксперимента. После его введения власти Крыма ожидают получить в бюджет около 40 миллионов рублей.

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Туризм в Крыму
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