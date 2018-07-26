Государство загоняет граждан РФ в кредитную кабалу – Михаил Делягин

Москва, , 12:29 — REGNUM В той ситуации, которая сегодня сложилась в РФ, люди попадают в кредитную кабалу не потому, что они глупы, или потому, что они — мошенники, а потому, что порой им иначе просто не выжить, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что депутаты Госдумы РФ от «Единой России» внесли на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий освобождать ипотечных должников от исполнительского сбора.

«С теоретической точки зрения это неправильно, так как если дело дошло до судебных приставов, значит, заёмщик недобросовестен, и, соответственно, нечего его жалеть, — сказал Делягин. — Но в сегодняшней ситуации люди лишены государством возможности зарабатывать себе на жизнь. Они попадают в кредитную кабалу не потому, что они глупы, и не потому, что — мошенники, а потому, что порой им иначе просто не выжить. Вся государственная машина ориентирована на то, чтобы не дать человеку нормально зарабатывать, а потом заставить его взять кредит и поставить в безвыходное положение».

В такой ситуации, по мнению Делягина, запланированное послабление вполне оправдано.

«Другое дело, что было бы неплохо, если бы люди, которые пишут законы, исправляли ситуацию, — отметил экономист. — Все эти депутаты каждый год голосуют за преступный бюджет, блокируют развитие страны и лишают граждан возможности работать. Кроме того, я хочу напомнить, что депутаты сейчас будут что угодно принимать и как угодно будут крутиться, потому что они только что приняли закон о повышении НДС. И теперь они пытаются откупиться».

Напомним, как сообщили 26 июля «Известия», группа депутатов от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым внесла на рассмотрение парламентариев законопроект, согласно которому для ипотечных заемщиков планируют снизить финансовую нагрузку. Речь идёт о том, что их могут освободить от исполнительского сбора.

Однако предложенное депутатами нововведение касается не всех ипотечников, а только участников госпрограммы поддержки заёмщиков, оказавшихся в непростом положении.

Также парламентарии намерены установить нормы, согласно которым величина исполнительского сбора по одному кредиту не может превышать 7%.