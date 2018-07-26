В Зауралье доходы коммунальщиков и энергетиков ниже среднего

Курган, , 12:00 — REGNUM В Курганской области в первом полугодии 2018 года наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы работников промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте промышленности, энергетики, транспорта и связи.

В сфере добычи полезных ископаемых увеличение заработной платы произошло на 5,3% к аналогичному периоду 2017 года и средний заработок составил 39,9 тыс. рублей. В обрабатывающих производствах — рост на 7,1% или в среднем 30,4 тыс. рублей. В энергетике — увеличение на 11,2% или в среднем 27,1 тыс. рублей. В сфере водоснабжения, сбора и утилизации отходов — увеличение на 6,7% и средний заработок составил 18,6 тыс. рублей.

Средняя заработная плата на предприятиях Курганской области, как сообщает Свердловскстат, составила 29, 7 тыс. рублей. И очевидно, что зарплаты энергетиков и коммунальщиков не дотягивают до среднестатистического регионального показателя несмотря на рост размеров заработков.

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