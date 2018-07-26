В Киеве отремонтировали аэропорт на сумму $2 млн

Киев, , 11:56 — REGNUM Международный аэропорт «Киев» отремонтировал свое коммунальное имущество на сумму более 60 млн гривен ($2,25 млн), сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению, в ремонт вложил средства инвестор аэропорта, компания «Мастер-Авиа». Компания в 2011 году получила в аренду территорию аэропорта и все прилегающие здания, после чего занялась ремонтом.

Напомним, по данным экспертов, инфраструктура ЖКХ на Украине не ремонтировалась очень давно. Так, по словам гендиректора «Киевавтодора» Александра Густелева, в столице Украины около 60 лет не ремонтировались ливневые стоки. А метромост в Киеве, который был построен в 1965 году, еще в 1995 году начал давать трещины.

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