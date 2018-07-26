Четверг, 26 Июля 2018 года
12:04:33 МСК

Венесуэла передает месторождение нефти Аякучо-2 Центробанку

Экономика

Мера предназначена для укрепления международных резервов

Каракас, 26 июля 2018, 11:41 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал Центральному банку страны блок месторождений нефти Аякучо-2, расположенный в штате Боливар в дельте реки Ориноко, в качестве эмиссии финансовых активов и международных резервов. Об этом сообщает агентство AVN.

Президент пояснил, что эта передача служит для укрепления и расширения международных резервов и предоставления свободно конвертируемых валют, таких как петро, доллар, юань и другие.

«Укрепление возможностей страны для удовлетворения потребностей на рынке конвертируемых валют через петро, доллары, нефтяные богатство, золото и новые источники импорта — вот ключи для этих двух элементов», — сказал президент.

Он подчеркнул, что с этого момента Центробанк Венесуэлы «будет управлять и выпускать необходимые финансовые документы для укрепления платежеспособности, международных резервов и финансовой мощи центрального банка».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Венесуэле будет осуществлена деноминация местной валюты. Боливар потеряет пять нулей.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро назвал сроки деноминации боливара

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить