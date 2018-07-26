Венесуэла передает месторождение нефти Аякучо-2 Центробанку

Каракас, , 11:41 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал Центральному банку страны блок месторождений нефти Аякучо-2, расположенный в штате Боливар в дельте реки Ориноко, в качестве эмиссии финансовых активов и международных резервов. Об этом сообщает агентство AVN.

Президент пояснил, что эта передача служит для укрепления и расширения международных резервов и предоставления свободно конвертируемых валют, таких как петро, доллар, юань и другие.

«Укрепление возможностей страны для удовлетворения потребностей на рынке конвертируемых валют через петро, доллары, нефтяные богатство, золото и новые источники импорта — вот ключи для этих двух элементов», — сказал президент.

Он подчеркнул, что с этого момента Центробанк Венесуэлы «будет управлять и выпускать необходимые финансовые документы для укрепления платежеспособности, международных резервов и финансовой мощи центрального банка».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Венесуэле будет осуществлена деноминация местной валюты. Боливар потеряет пять нулей.

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