УФАС приостановило торги по сдаче в аренду парковки в центре Владимира

Владимир, , 11:30 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области приостановило торги на заключение договора аренды парковки на улице Спасская. Как сообщила пресс-служба ведомства, в УФАС поступила жалоба от представителя коммерческой фирмы, который нашел в действиях организатора торгов нарушения закона. 27 июля УФАС рассмотрит жалобу и примет решение о дальнейшей судьбе аукциона.

«По мнению заявителя жалобы, со стороны организатора торгов допущены нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в укрупнении лота и сокращении срока проведения открытого аукциона», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Напомним, что торги на аренду участка в 5,3 тыс. кв. м были объявлены в начале июля 2018 года. Администрация города в лице муниципального учреждения «Центральный парк культуры и отдыха города Владимира» планирует сдать участок в аренду на год за 480 тыс. рублей. Здесь планируется обустройство гаража-стоянки открытого типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Владимира сделают новую платную парковку