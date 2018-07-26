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УФАС приостановило торги по сдаче в аренду парковки в центре Владимира

Экономика

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на организаторов торгов

Владимир, 26 июля 2018, 11:30 — REGNUM  Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области приостановило торги на заключение договора аренды парковки на улице Спасская. Как сообщила пресс-служба ведомства, в УФАС поступила жалоба от представителя коммерческой фирмы, который нашел в действиях организатора торгов нарушения закона. 27 июля УФАС рассмотрит жалобу и примет решение о дальнейшей судьбе аукциона.

«По мнению заявителя жалобы, со стороны организатора торгов допущены нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в укрупнении лота и сокращении срока проведения открытого аукциона», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Напомним, что торги на аренду участка в 5,3 тыс. кв. м были объявлены в начале июля 2018 года. Администрация города в лице муниципального учреждения «Центральный парк культуры и отдыха города Владимира» планирует сдать участок в аренду на год за 480 тыс. рублей. Здесь планируется обустройство гаража-стоянки открытого типа.

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Борьба с монополизацией в экономике
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