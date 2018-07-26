Четверг, 26 Июля 2018 года
12:04:30 МСК

Госдума приняла закон о создании российских офшоров

Экономика

Только для иностранных компаний

Москва, 26 июля 2018, 11:27 — REGNUM  Закон о создании на двух островах в России аналогов иностранных офшоров Госдума приняла в третьем, итоговом чтении 26 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Российские офшоры» будут называться специальными административными районами, или САРами. Они расположатся на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. На этих островах будут действовать особые правила для ведения бизнеса. Так, перерегистрировать компанию из другой юрисдикции на российских островах можно будет за один день, а налоги на доходы, которые компания получала за пределами РФ, можно будет не уплачивать.

Как уточнили депутаты в ходе рассмотрения законопроекта, регистрировать в САРах можно будет только иностранные компании. Между тем, как заявляли авторы законопроекта в ходе рассмотрения его в первом чтении, создание САРов позволит перевести подсанкционные компании в российскую юрисдикцию из иностранных офшорных зон. Таким образом, компании РФ, зарегистрированные в офшорах и подпавшие под санкции, смогут в один день перерегистрироваться в САРах и пользоваться налоговыми преференциями, избегая санкций.

При этом особо отмечается, что на территории САР не могут быть зарегистрированы банки и некредитные организации.

«Зачем нам идти отдельной дорогой и не применять этот инструмент?» — рассуждает депутат Госдумы Александр Пятикоп («Единая Россия»).

Читайте развитие сюжета: Госдума установила льготы и правила регистрации в российских офшорах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Специальные административные районы в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить