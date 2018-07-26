Торговый конфликт с США затормозит рост китайской экономики – прогноз

Москва, , 11:38 — REGNUM Дальнейшее развитие китайской экономики зависит от того, какой курс выберет руководство КНР, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Скорее всего, экономическая война с США несколько затормозит возможности Китая для экономического роста, но у КНР есть довольно много внутренних резервов, — отметил Бузгалин. — У них темпы роста были и более 10% в год».

Иными словами, всё будет зависеть от того, какую экономическую политику выберут китайские руководители.

«Будут ли они по-прежнему усиливать накопление за счёт не слишком активного решения проблем потребления? — задался вопросом Бузгалин. — В любом случае возможность скомпенсировать давление США у них есть. Тем более что в КНР за последние годы благосостояние народа выросло».

Напомним, что ранее эксперты агентства Bloomberg выступили с прогнозом, что рост ВВП Китая достигнет 6,6% в 2018 году. При этом экономисты, которых агентство попросило поделиться своим видением ситуации, высказались в том смысле, что экономический рост в Китае продолжится, несмотря на угрозу эскалации торгового конфликта с США.

Отметим также, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин уже призвал мировое сообщество отказаться от торговых войн. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге.

«Торговые войны должны быть отвергнуты, так как в них не будет победителя. Те, кто идёт по этому пути, нанесут вред сами себе», — сказал Си Цзиньпин.

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