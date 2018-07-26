Четверг, 26 Июля 2018 года
12:06:43 МСК

Туроператоры фиксируют спад на Золотом кольце

Экономика

А власти рапортуют о росте

Туроператоры фиксируют спад на Золотом кольце
Ярославль

Ярославль, 26 июля 2018, 11:09 — REGNUM  Туроператоры отмечают снижение интереса туристов к маршруту «Золотое кольцо» в 2018 году. Об этом сообщает ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news.

Опрошенные изданием представители туроператоров сказали, что в 2017 году спад составил 15−20% по сравнению с показателями 2016 года, тенденция сохраняется и в сезон 2018 года. В основном спад связывают с отсутствием новых интересных предложений и развитием альтернативных туристических маршрутов.

С этой статистикой не согласны ярославские власти. По мнению регионального департамента туризма, только за пять месяцев текущего года турпоток в регион вырос на 45%, область посетили 1 млн 84 тыс туристов.

Похожую статистику власти региона обнародовали и по итогам 2017 года, объясняя, что растет число туристов, которые не пользуются услугами туристических агентств. Из девяти городов маршрута четыре находятся в Ярославской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост турпотока в Ярославской области в 2017 году на четверть — фикция?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить