Четверг, 26 Июля 2018 года
12:06:26 МСК

Госдума установила новые правила для кредитных историй в РФ

Экономика

Хранить данные банк сможет в течение трех лет

Госдума установила новые правила для кредитных историй в РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 26 июля 2018, 11:08 — REGNUM  Закон о новом порядке получения и хранения кредитных историй граждан РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Теперь в законе будут четко прописаны правила удаленной идентификации клиентов. В частности, речь идет о нормах использования электронной подписи при оформлении кредитов онлайн. Так, клиенты банка могут удаленно согласовывать документы, которые дадут банку доступ к данным гражданина в Бюро кредитных историй.

При этом закон упрощает доступ банков к кредитной истории граждан в целом. Теперь у кредитных организаций будет полгода для того, чтобы воспользоваться данными из Бюро кредитных историй (а не два месяца как сейчас). Однако хранить кредитную граждан банк теперь сможет три года, а не пять лет, как сейчас.

Кроме того, закон разрешает филиалам российских банков в других странах не отправлять данные о кредитных историях своих клиентов в главный офис банка в РФ. Это станет возможным только в случае, если предоставление данных о клиентах банка противоречит закону страны, в которой находится филиал банка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить