Банки придумали, как склонять жителей РФ к ипотеке

Москва, , 11:06 — REGNUM Законопроект о стимулировании жилищных сбережений граждан разработали участники ассоциации банков «Россия». Речь идет о программах накоплений на первоначальный взнос по ипотеке, пишет 26 июля газета «Коммерсантъ».

Банкиры предлагают законодательно закрепить основные аспекты программ, которые уже действуют в ряде российских регионов. Благодаря устранению выявленных на практике правовых барьеров стабилизируется спрос на жилье, считают авторы проекта.

Предполагается, что в соответствии с договором жилищных сбережений клиент банка будет каждый месяц пополнять специальный вклад, который растет на 1−2% в год. Забрать сбережения до истечения указаного в договоре срока он не может.

По истечении срока гражданин получает не только накопленную сумму и проценты, но и возможность заключить ипотечный договор по льготной процентной ставке. Определять параметры субсидирования таких программ предложено регионам.

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