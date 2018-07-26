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Биткоин закрепился выше отметки $8 тысяч

Экономика

На бирже Binance цена криптовалюты снизилась на 1,53%

Биткоин закрепился выше отметки $8 тысяч
Иллюстрация: Hvylya.net
Bitcoin

Москва, 26 июля 2018, 11:00 — REGNUM  После значительного роста биткоин закрепился на уровне $8,2 тысячи, об этом свидетельствуют данные торгов за 26 июля.

По данным CoinMarketCap по состоянию на 9:35 мск, стоимость криптовалюты снизилась на 1,07%. Торги на бирже Binance показали чуть большее снижение, чем в среднем по рынку, — 1,53%.

Изменение стоимости других криптовалют показывает происходит в разных направлениях: Ethereum подешевел на 0,05%, достигнув $477,4, а Ripple подорожал на 1,11%, до $0,463. Общая капитализация рынка в настоящее время составляет $300,9 млрд, при этом на биткоин приходится около 46,8% всего рынка криптовалют.

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