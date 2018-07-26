Биткоин закрепился выше отметки $8 тысяч

Москва, , 11:00 — REGNUM После значительного роста биткоин закрепился на уровне $8,2 тысячи, об этом свидетельствуют данные торгов за 26 июля.

По данным CoinMarketCap по состоянию на 9:35 мск, стоимость криптовалюты снизилась на 1,07%. Торги на бирже Binance показали чуть большее снижение, чем в среднем по рынку, — 1,53%.

Изменение стоимости других криптовалют показывает происходит в разных направлениях: Ethereum подешевел на 0,05%, достигнув $477,4, а Ripple подорожал на 1,11%, до $0,463. Общая капитализация рынка в настоящее время составляет $300,9 млрд, при этом на биткоин приходится около 46,8% всего рынка криптовалют.

Читайте также: Криптовалюта продолжает рост: курс биткоина превысил $8 тысяч