Ставки налогов и взносов для ТОР заморозят с 2019 года

Москва, , 10:53 — REGNUM Закон о заморозке ставок налогов и страховых взносов для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Речь идёт о закреплении в законе так называемой «дедушкиной оговорки» по поручению президента РФ Владимира Путина. Так, условия ведения бизнеса, а именно ставки налогов, страховых взносов и иных платежей для резидентов ТОСЭР не должны изменяться в течение 10 лет.

С инициативой закрепить существующие ставки налогов выступило правительство. Предполагалось, что изменения вступят в силу сразу после опубликования закона и налоги для резидентов ТОР 10 лет не будут меняться. Однако затем в Госдуму поступил законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% с 1 января 2019 года. В итоге, правительство приняло решение, то ставки налогов для резидентов ТОР должны быть заморожены уже после их повышения — то есть с 1 января 2019 года.

Таким образом, ставка НДС для резидентов ТОР будет зафиксирована на уровне 20%. Кроме того, как опасались члены профильного комитета в ходе обсуждения законопроекта, если ставки других налогов будут подняты до 2019 года, то это также коснется резидентов ТОР.