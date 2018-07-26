«Киевавтодор»: ливневые стоки в Киеве не ремонтировались 60 лет

Киев, , 10:48 — REGNUM Ливневые стоки в Киеве не ремонтировались около 60 лет, заявил гендиректор компании «Киевавтодор» Александр Густелев, сообщает 26 июля УНИАН.

По его словам, ливнестоки в Киеве не справляются с сильными дождями из-за того, что они давно устарели. Протяженность ливнестоков в городе — 800 км, а ремонт их не осуществляли с момента установки в 1960-х годах. Густелев отметил, что путепровод, который ранее обвалился в Киеве, был построен в 1965 году, и его также ни разу капитально не ремонтировали.

Напомним, ранее в Киеве обвалилась часть путепровода, который размыло ливнями. Никто не пострадал, однако на дороге образовалась длинная пробка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве обрушился путепровод

Читайте развитие сюжета: Инвестор владеет аэропортом «Киев» с 2011 года