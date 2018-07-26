Электронная таможня меняет правила оформления товаров

Москва, , 10:48 — REGNUM Закон об обновлении таможенного регулирования в РФ в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 1 января 2018 года. Он предполагает, что страны-члены союза перейдут на электронную таможню. Для этого правительство предложило упростить правила администрирования и оформления товаров в РФ.

Теперь для таможенного декларирования товаров в РФ появится специальный реестр, которым сможет пользоваться таможенный представитель. При этом предварительные решения о странах происхождения товаров и квалификации этих товаров будут выдаваться оперативно, а сама идентификация продуктов и товаров станет более удобной и простой.

Кроме того, в законе о таможенном регулировании также будет прописаны новые правила, по которым будет определяться страна происхождения товара. Так, например, вводится контроль за таможенной стоимостью товара и способами его декларирования. Кроме того, закон также прописывает новые способы для оплаты таможенные платежи — теперь они могут быть в том числе и электронными.

Ко второму чтению депутаты доработали законопроект и дали правительству право дополнительно устанавливать нормы для работы магазинов беспошлинной торговли и реализации товаров в них.

Кроме того, правительство предлагало дополнить закон новой нормой, которая обязывала бы граждан РФ, покупающих товары в иностранных интернет-магазинах, уплачивать дополнительный платеж. Однако затем правительство отказалось от такого предложения, назвав его несвоевременным.