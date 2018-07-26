Заявление сенаторов США вызвало недомогание рубля — эксперт

Москва, , 10:38 — REGNUM Цены на нефть марки Brent на открытие торгов в четверг, 26 июля, выросли до уровня $74,50 за баррель. Произошло смещение внимания игроков на готовность китайских властей расширить фискальное стимулирование экономики. Это ослабило опасения рынка о возможном замедлении спроса на энергоносители в Китае из-за противостояния с США. Об этом сообщил ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Однако, отметил эксперт, предложения двух американских сенаторов распространить санкции на российский госдолг нивелировали оптимизм товарного рынка, вызвав недомогание национальной валюты, доллар подорожал на закрытии рынка в среду до 63,40 руб., евро превысил планку в 74,0 руб.

По его словам, если учитывать целый ряд важных событий, которые будут происходить до конца текущей недели, заседание ЕЦБ, решение по санкциям в отношении России и развитие ситуации с торговой войной, развязанной США, то, вероятнее всего, ослабление рубля может продолжиться до уровня 63,60 рубля за американский доллар.

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