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Африканская чума свиней пришла в Тульскую область

Экономика

В Ясногорском районе ликвидировали очаг опасного для животных заболевания

Тула, 26 июля 2018, 10:33 — REGNUM  Очаг африканской чумы свиней ликвидирован в одном из хозяйств Ясногорского района Тульской области 25 июля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Лабораторные исследования показали, что вирус выявлен у девяти свиней из 59, содержавшихся в хозяйстве. В итоге специалисты вынуждены были провести эвтаназию животных, трупы сожгли на территории хозяйства, пепел сбросили в яму, засыпали хлорной известью и землей, место кремирования продезинфицировали.

В районе очага проводится комплекс мероприятий по недопущению распространения заболевания в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Организованы санитарные посты на въезде в населенный пункт и на территорию свинофермы.

Африканская чума свиней не представляет опасности для человека, но крайне опасна для животных: вирус распространяется очень быстро, смертность может достигать от 50 до 100%. Животные, которые выживают, становятся пожизненными вирусоносителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле АФС регистрировалась в Тверской, Белгородской и Ивановской областях.

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Чума свиней
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