Нефть продолжит плавный рост — эксперт

Москва, , 10:28 — REGNUM Согласно опубликованным 25 июля данным Управления энергетической информации минэнерго США по итогам недели с 14 по 20 июля, запасы нефти в США упали на 6,1 млн баррелей, до уровня 404,9 млн баррелей. Этот показатель на 3% ниже среднего пятилетнего значения для летнего сезона. Консенсус-прогноз указывал на снижение на 2,9 млн баррелей. Об этом сообщил ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

По его словам, днем ранее Американский институт нефти в своем регулярном еженедельном отчете сообщил о падении запасов нефти на 3,16 млн баррелей, а запасов бензина — на 4,87 млн баррелей.

Эксперт добавил, что рынок отреагировал краткосрочным ростом нефтяных фьючерсов, который, однако, затормозился на следующих уровнях: Brent на отметке $75,12 за барр., WTI — в районе $69,25 за барр.

По его словам, в целом нефть сохраняет потенциал продолжения роста. С технической точки зрения происходит сложный процесс трансформации среднесрочного тренда в растущий, на фоне развивающегося краткосрочного восходящего тренда.

Североморская смесь Brent, при закреплении выше уровня $74,85, продолжит рост в направлении $75,50. Легкий американский сорт WTI имеет шанс протестировать на прочность уровень $69,70, отметил Егоров.

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