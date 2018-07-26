Ярославские власти скрывают единый тариф на вывоз мусора

Ярославль, , 10:23 — REGNUM 26 июля правление департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области будет решать вопрос о пересмотре тарифа единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Хартия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 сентября в области должен заработать единый региональный оператор по вывозу мусор, стоимость этой услуги изменится. Какой она будет — региональные власти не сообщают. Судя по формулировке повестки дня заседания правления департамента, тариф для «Хартии» уже ранее был установлен, а теперь будет пересмотрен. Но каким он был — неизвестно. Все попытки корреспондента ИА REGNUM получить информацию в региональном правительстве не увенчались успехом.

Вероятно, пересмотр тарифа связан с пересмотром тарифов на услуги полигонов, которые занимаются захоронением ТКО. В декабре 2017 года для них были установлены тарифы с учетом нового платежа за негативное воздействие на окружающую среду. Тарифы должны были действовать с второго полугодия 2018 года и вырастали по сравнению с первым полугодием от 1,5 до 9 раз. Однако в июне правительство России снизило эту плату в 7 раз. В связи с этим были пересмотрены и тарифы для полигонов. Информацию об этих изменениях корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области также не смогли предоставить.

В целом параметры нового платежа за вывоз мусора установлены документами конкурса по отбору регионального оператора. По расчетам корреспондента ИА REGNUM, до снижения правительством платы за негативное воздействие на окружающую среду, тариф должен был составить около 75 рублей с человека в месяц.

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