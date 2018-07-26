В Ивановской области отчитались о ликвидации 70% стихийных свалок

Иваново, , 10:09 — REGNUM Региональную программу по обращению с отходами в Ивановской области решено доработать, причем с учетом мнения жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам совещания 25 июля.

«Необходимо провести общественные обсуждения документа. Жители должны выразить свое мнение, знать наши планы, как мы системно в рамках 10 лет видим развитие ситуации, как планируем ее исправить. И только после этого принимать региональную программу», — сказал врио губернатора Станислав Воскресенский.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ивановской области работает с 1 июля 2017 года — то есть ровно год. Как отмечалось на совещании, основные результаты совместной работы регоператора и правительства области — повышение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это позволило получать субсидии на оплату ЖКУ гражданам, у которых сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от среднего дохода. В Ивановской области действуют льготы для многодетных семей: независимо от количества детей платеж за вывоз мусора выставляется только на троих членов семьи. В то же время, отметил глава региона, до сих пор не решен вопрос с начислением платы в случае, если гражданин владеет более чем одним жилым помещением, но проживает лишь в одном: местные органы власти нередко отказывают гражданам в получении справки о проживании по одному адресу, для перерасчета от регоператора. Глава региона также поручил проанализировать фактические объемы накопления мусора: жители продолжают жаловаться на переполненные контейнеры.

В целом же, как отмечалось на совещании — и этот факт подтвердили и представители ОНФ — в регионе сократилось число несанкционированных свалок: из 500 стихийных свалок общим объемом 13 тысяч кубометров 70% уже ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, новую схему обращения с отходами власти региона ввели с 1 июля 2017 года, региональным оператором, по результатам конкурса, стала компания «Чистое поле — Центр». Тогда же в СМИ и социальных сетях появились многочисленные жалобы жителей на работу оператора — прежде всего, на слишком высокие тарифы. В октябре суд признал тарифы незаконными. В июне этого года генеральный прокурор Юрий Чайка назвал Ивановскую область в числе российских регионов, где выявлены нарушения законодательства при проведении конкурсов по отбору региональных операторов по обращению с отходами.

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