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В Псковской области за долги отключены 118 котельных

Экономика

Задолженность муниципалитетов перед ресурсоснабжающими организациями превысила 1 млрд рублей

Псков, 26 июля 2018, 09:57 — REGNUM  В Псковской области за долги отключены от электроэнергии 118 котельных, сообщает ГТРК «Псков». Причина — большая задолженность перед поставщиками ресурсов, которая превысила 1 млрд рублей.

Долги за природный газ достигли 835 млн рублей, за электроэнергию — 238 млн рублей. Ситуация рассматривалась 25 июля на заседании комиссии при администрации Псковской области по подготовке и прохождению отопительного периода, которое провёл вице-губернатор Александр Кузнецов.

Он заявил, что подготовка к отопительному сезону — личная ответственность глав районов. Больше всего вопросов у региональных властей вызывает ситуация в Гдовском, Куньинском, Новоржевском районах.

Александр Кузнецов заявил о необходимости принять все возможные меры для соблюдения графиков погашения долгов предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями.

В целом, общая готовность Псковской области к отопительному сезону составляет 43%.

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Отопительный сезон
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