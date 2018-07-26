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Совет финансовой стабильности: без МВФ экономика Украины рухнет

Экономика

Либо Киев продолжит занимать деньги, либо его ждет экономический кризис

Совет финансовой стабильности: без МВФ экономика Украины рухнет
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Киев, 26 июля 2018, 09:26 — REGNUM  Экономика Украины может рухнуть, если Киев перестанет сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), говорится в заявлении Совета финансовой стабильности, сообщают 26 июля «Украинские новости».

Согласно сообщению, экономическая стабильность страны может быть достигнута, только если правительство продолжит получать кредиты от МВФ. Это позволит Украине остаться экономически привлекательной для иностранных инвесторов, что критически важно в свете приближающихся выплат.

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Напомним, Украина и МВФ приостановили сотрудничество в связи с тем, что Киев не выполняет свои обязательства перед фондом. Так, антикоррупционный суд до сих пор не создан, а повышение цены на газ для населения по-прежнему не согласовано.

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Украина и МВФ
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