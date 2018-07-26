В Дагестане победили инфляцию, а в Ингушетии — нет

Махачкала, , 09:25 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа попали в лидеры по уровню инфляции в июне. По данным Минэкономразвития РФ, регионом, где отмечена самая низкая инфляция в стране, стал Дагестан с показателем 0,2%.

Причиной дефляции в Дагестане, по мнению экспертов, стало появление на прилавках в июне фруктов и овощей нового урожая, что и привело к снижению цен, пишут «Известия».

А вот Ингушетия стала антилидером. В этой республике зафиксирован самый высокий уровень инфляции — 3,5%. В целом же по стране рост цен в июне не превысил 4% в годовом выражении, что соответствует цели, которую ставит на 2018 год Центробанк РФ. По прогнозам экспертов, и по итогам всего года этот показатель не будет превышен.

Читайте также: В июне инфляция в России ускорилась до 0,5%

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в целом по РФ больше всего выросли цены на такие продовольственные товары, как сахар (10,9−14,4%), овощи (19,0−23,0%), мясо кур (5,4%). Из непродовольственных товаров существенно выросло в цене моторное топливо, в том числе бензин до 2,1%, газовое топливо на 7,1%. Подорожали также на 0,9−1,4% медикаменты.