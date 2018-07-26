Сбор мусора по-новому: Прикамье потратит почти 30 млрд рублей

Пермь, , 09:17 — REGNUM В Пермском крае выбирают регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Заказчиком выступила Региональная служба по тарифам. Согласно конкурсной документации, договор с победителем будет заключён на десятилетний срок, а работа за это время оценивается в 29,8 млрд рублей.

Заявки на участие принимаются до 20 августа, а итоги аукциона станут известны 5 сентября. Свою работу регоператор должен начать не позднее 1 января 2019.

В обязанности оператора будет входить сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО и крупногабаритных отходов на территории края. Кроме этого, исполнитель госконтракта должен поэтапно внедрять систему раздельного сбора мусора. Также в сжатые сроки компания обязана заключить договоры с населением, индивидуально с каждым абонентом. Информресурсмсы отмечают, что ежегодно регоператор может получать доход 3,5 млрд рублей, а годовой тариф 2,9 млрд за работу оператора, по оценке специалистов, соответствует рыночным условиям и является обоснованным.

Напомним, весной 2018 года тема работы регионального оператора вызвала споры среди пермских чиновников. Мнения разделились. Одни убеждали, что должен быть один оператор, другие предлагали разделить территорию края на зоны и в каждой зоне определить своего оператора. В итоге посчитали целесообразным выбор одного регионального оператора.

Добавим, с 1 января 2019 года вывоз мусора станет коммунальной услугой, а не жилищной. Население начнёт получать отдельные квитанции на её оплату.

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