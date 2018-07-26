В Якутии недовольны действиями Центробанка: «Храбро молчал в тряпочку»

Якутск, , 08:37 — REGNUM Отделение Центробанка РФ в Якутии мало того, что не предотвратило крах якутского банка «Таатта», но ещё и заявило, что это событие не является социально важным. Возмущение такими действиями регулятора высказал политолог и журналист Якутии Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"По величине активов на 1 июня 2018 года якутский банк занимал 220-е место в банковской системе Российской Федерации. Он не являлся социально значимым и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора республики. «Таатта» — это частное учреждение, которое было не самым крупным по объёмам привлечённых и размещённых средств», — заявил в интервью ЯСИА управляющий Национального банка Якутии Антон Копноплёв.

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«С того момента, как банк «Таатта» в Якутии накрылся, Национальный банк Якутии (отделение Центробанка РФ в республике), который прошляпил все это дело, как основной регулятор, осуществлял последовательную и мудрую политику. Он храбро молчал. В тряпочку. Но теперь, когда все уже окончательно накрылось медным тазом, и когда в арбитраж ушли письма о банкротстве (подразумевающие, что многие своего не получат, так как конкурсной массы не хватит), руководство Нацбанка решило сказать свое веское слово», — удивлён действиями отделения Центробанка в Якутии Виталий Обедин.

Политолог иронизирует, что констатация того, что банк «Таатта» не являлся социально важным и не оказывал существенного влияния, «безусловно, должна утешить те несколько тысяч предпринимателей (по оценке врио главы Якутии Айсена Николаева в банке обслуживалось до 20% бизнесменов республики), чьи деньги были фактически украдены, и чей бизнес сегодня под угрозой».

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с деньгами в банке «Таатта» начались 3 июля, а лицензию у него Центробанк отозвал только 5-го. 24 июля регулятор обратился в арбитражный суд республики с заявлением о признании «Таатты» банкротом. Сумму обязательств банка перед вкладчиками Центробанк оценил в 8,2 млрд рублей.

Напомним, по данным прокуратуры Якутии, из кассы московского филиала банка были неправомерно получены (то есть фактически похищены) деньги в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

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Ранее кандидат экономических наук, преподаватель ДВФУ, финансовый консультант Максим Кривелевич, комментируя отзыв лицензии у якутского банка «Таатта», высказывал мнение, что его краха, возможно, удалось бы избежать при ином уровне контроля деятельности этой организации со стороны Центробанка РФ.

«Надзорный блок ЦБ работает неэффективно, — уверен эксперт. — Якобы осуществляет надзор за банковской системой, но весь он сводится к тому, что он убирает трупы вместо того, чтобы лечить больных. Когда банк, условно говоря, уже отклеил своё название на вывеске, Банк России вмешивается и начинают быстро, интенсивно, с большим пиаром и шумом действовать».