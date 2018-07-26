Регионы Поволжья получат компенсацию из-за роста цен на ГСМ

Чебоксары, , 08:31 — REGNUM Все регионы Поволжья могут получить средства из резервного фонда правительства России для оказания помощи аграриям в связи с повышением цен на бензин. Наибольший размер компенсации предусмотрен для оренбургских сельхозтоваропроизводителей, минимальный — для марийских аграриев. Соответствующий проект постановления о распределении средств обсуждён в Госдуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект распоряжения.

Всего между регионами планируется распределить 5 млрд рублей из резервного фонда правительства России. Субсидии предполагается предоставлять по аналогии с погектарной поддержкой. Дополнительные средства выделяются в связи с удорожанием цен на горюче-смазочные материалы. Субсидии предоставляются регионам для поддержки товаропроизводителей в области растениеводства.

Согласно проекту документа, все регионы Поволжья могут получить субсидии. Наибольший размер предусмотрен для Оренбургской области (237,8 млн рублей), далее идут Саратовская область (200,1 млн рублей), Татария (185,5 млн рублей) и Башкирия (177,56 млн рублей). Минимальные размеры субсидии могут получить Чувашия (36,2 млн рублей) и Марий Эл (21,7 млн рублей).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость бензина в Поволжье по состоянию на 16 июля составляла 42,7 рублей, в том числе марки АИ-92 — 41,03 рубля, АИ-95 — 44,02 рубля, АИ-98 — 49,34 рубля. Дизельное топливо в среднем продавалось за 43,7 рублей. Согласно представленным данным, самый дорогой бензин среди столиц регионов ПФО отмечен в Чебоксарах — 43,7 рублей. Самый дешёвый бензин зафиксирован в Уфе (41,59 рублей). Антилидером по цене на дизельное топливо является Оренбург (средняя цена 45,21 рубля), самая низкая цена на топливо отмечена в Саратове (42,95 рублей).

Планируемое распределение субсидий из резервного фонда правительства в связи с повышенеим цен на ГСМ:

Оренбургская область — 237 815,9 тыс. рублей;

Саратовская область — 200 073,5 тыс. рублей;

Татария — 185 493,6 тыс. рублей;

Башкирия — 177 561,4 тыс. рублей;

Самарская область — 105 562,1 тыс. рублей;

Нижегородская область — 78 563,2 тыс. рублей;

Удмуртия — 74 858,9 тыс. рублей;

Пензенская область — 73 557,4 тыс. рублей;

Кировская область — 67 120,8 тыс. рублей;

Мордовия — 57 215,3 тыс. рублей;

Ульяновская область — 55 284,3 тыс. рублей;

Пермский край — 55 369,1 тыс. рублей;

Чувашия — 36 190,1 тыс. рублей;

Марий Эл — 21 713 тыс. рублей.