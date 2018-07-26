Цены и торговля — в рост, объёмы строительных работ на спад: итоги Татарии

Казань, , 08:19 — REGNUM Первое полугодие 2018 года для Татарии завершилось с ростом индекса промышленного производства на 0,7% относительно января-июня 2017 года, падением объёмов строительных работ, выраженных в денежной величине, — на 0,3% и ростом оборота розничной торговли на 4,8%. Татарстанстат подвёл итоги социально-экономического развития республики за январь-июнь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Индекс промышленного производства в Татарии в первом полугодии 2018 года относительно этого же периода 2017 года составил 100,7%. Для справки, при сравнении этих же периодов 2017 и 2016 годов прирост был 3,3%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, составил 1 324 537,9 млн рублей — прирост на 20,5%. А объем работ, выполненных в сфере строительства, продемонстрировал спад на 0,3% — до 109 490 млн рублей. При этом показатели по вводу жилья существенно улучшились — на 12%, до 1 222,9 тыс. кв. м.

Грузооборот автотранспорта крупных и средних предприятий вырос на 2,4% — до 1946,6 млн т на км, оборот розничной торговли вырос на 4,8% — до 420 987,4 млн рублей, объем платных услуг населению подрос на 0,3% — до 135 819,1 млн рублей. Индекс потребительских цен к периоду 2017 года составил 102,1%, а индекс цен производителей промышленных товаров — 116,4%.

Показатель заработной платы органы статистики подвели пока лишь за пять месяцев 2018 года. За этот период номинальная начисленная зарплата по предприятиям, включая малый бизнес, составила 33 621,5 рубля, увеличившись относительно такого же периода 2017 года на 8,6%. Реальная заработная плата, в которой был учтён индекс потребительских цен на товары и услуги, за этот период выросла на 6,4%.

При этом реальные располагаемые доходы населения Татарии за январь-май 2018 года даже с учётом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей относительно этого же периода 2017 года были ниже на 0,3%.

«Объем денежных доходов населения в январе-мае 2018 года сложился в размере 592 549,4 млн рублей. В январе-мае 2017 года денежные доходы населения составили 569 499,9 млн рублей, в их объёме была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам в размере 5000 рублей на общую сумму 5681,0 млн рублей. Денежные расходы населения в январе-мае 2018 года сложились в сумме 583 949,2 млн рублей», — отметили в Татарстанстате.